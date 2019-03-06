‘Özgür Dünya’ için geri sayım başladı

Faruk Aksoy'un Med Yapım ve Ay Yapım'la birlikte hayata geçirdiği ‘Özgür Dünya’ dramatik bir başarı, arkadaşlık hikayesine yerleştirdiği ve sadece bu film için tasarlanan 7 farklı oyunun görsel sahneleriyle de dünyadaki ilk film olma özelliğini taşıyor. 22 Mart’ta vizyona girecek olan film, başta gençler olmak üzere her yaştan seyirci tarafından merakla bekleniyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA FARUK AKSOY ve ŞEVKİ ES

Filmin kadrosunda Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Rabia Söytürk gibi genç oyuncuların yanı sıra Murat Serezli, Martin Nadin gibi tecrübeli isimler ve Jahrein, Pinti Panda, Ferit Karakaya, Enis Kirazoğlu gibi oyun dünyasına meraklı gençlerin idolü isimler yer alıyor. Senaryosu Faruk Aksoy ,Evren Erbaşol, Hüseyin Aksu ve Burcu Üstündağ tarafından yazılan filmin yönetmen koltuğunda Faruk Aksoy ve Şevki Es oturuyor.

