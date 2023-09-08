‘Özgür sanat eserlerinin sorgulanması kabul edilemez’

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam ve UPSD Yönetim Kurulu, ‘’Ortadan Başlamak’’ adlı sergiyle ilgili soruşturma nedeniyle bir bildiri yayınladı.

Nazan DOĞANER HALICI

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UPSD Başkanı Baykam ve Denizhan Özer, Murat Havan ve Melik İskender'den oluşan Yönetim Kurulu, yayınladıkları bildiride şu açıklamayı yaptı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Artİstanbul Feshane'de düzenlediği “Ortadan Başlamak” sergisi hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle soruşturma başlatılması çağdaş, demokratik, laik ve özgür dünyanın parçası olan hiçbir ülkede görülemeyecek bir eylemdir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, yüz yıldır, bu ülkenin sanatçıları özgürce, diledikleri sanat eserlerini üretirler. Gerekçeler tamamen uydurularak, sanat eğitimi almamış, demokrasiyi anlayamamış bazı kesimlerin sözde şikayetlerinin ciddiye alınarak özgür sanat eserlerinin sorgulanması kabul edilemez bir adımdır.

Her ne kadar konu doğrudan UPSD'nin kapsama alanına girse de hiçbir şüphemiz yok ki bizim dışımızda da tüm diğer sanat dallarının ortak bir sesle bu anlayışa karşı büyük bir kararlılıkla hiçbir ödün vermeden direnecektir. Hiçbir siyasi gerekçe bu soruşturmanın açılacak bir dava ile sonuçlanmasına bahane edilmeden, baştan reddedileceğine ve bu girişimin Cumhuriyet'in 100. yılında bahtsız bir girişim olarak kalacağına inanıyoruz.