‘Özgürlük’ kavramına içeriden bakış

Dünyayı kasıp kavuran, imkanı olanı “izole hayata” mahkum eden corona virüs pandemisi “özgürlük” kavramını bir kez daha tartışmaya açtı.

Akademisyen-yazar Hasan Güneş'in “Özgürlüğe İçsel Yolculuk” adlı kitabı, kitapçı rafları ve internet sitelerindeki yerini aldı. Denemelerden oluşan kitap, yaşamın merkezindeki “Özgürlük” kavramına “içeriden” bakmaya bir davet…

Yazar Güneş, akedemiden edindiği bilimsel birikimi, yaşam “pratikleriyle” buluşturma çabasını okura açıyor. Bu aynı zamanda bir tartışma çağrısı… “Bu eser eleştiriye açık olup okurlardan gelen değerlendirmeler…Yeni baskılarda ele alınabilecek..” Yazar önsöze bu notu düşerek, “özgürlük” tartışmalarına yeni bir alan açıyor.

Güneş, kitabın yazılmasını, “Özgürlük çabası sadece toplumsal anlamda ele alınamayacak kadar önemlidir. Bu anlamda özgürlüğe bireysel bağlamda bakan bu eserin önemli bir boşluğu dolduracağı umulmaktadır” gerekçesine dayandırıyor. Ardından “psikoloji olmak üzere eğitim bilimleri alanındaki bulgular bağlamına” oturtuyor, kitabındaki denemeleri.

Sentez Yayıcılık etiketiyle yayımlanan kitap, yazarın 18'inci kitabı. Bu kitapların 13'ü akademik nitelikte…