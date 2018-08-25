Özlem İçer’den heyecan, macera ve umut yüklü bir hikaye

Doğan ve Egmont Yayıncılık etiketiyle okurlarla buluşan 'Pireli Bale Ayakkabıları'nın yazarı Özlem İçer, "Heyecan, macera ve umut yüklü bir hikaye bekliyor. Hem disleksi, hem de bedensel engelin işlendiği, bir bakıma engel tanımayan çocukların hikayesi bu. Çocukların ve çocuk kitabı seven yetişkinlerin zevkle okuyacaklarını düşünüyorum, ben yazarken çok eğlendim" dedi.

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Zıplayan pireler bize dans etmeyi de öğretir mi?

Hayatın sihrine ve sözcüklerin gücüne inanan Özlem İçer'in Doğan Egmont'tan yayınlanan yeni çocuk kitabı Pireli Bale Ayakkabıları aynı zamanda bedensel engellerin engel olmadığına da dikkat çekiyor. Biçer ile kitabı vesilesiyle bir araya geldik.

Pireli Bale Ayakkabıları, hem ismi hem de kapağıyla çok farklı. Nasıl bir hikaye bekliyor çocukları?

Heyecan, macera ve umut yüklü bir hikaye bekliyor. Her şey Kiraz'ın peri tozu almak için Sihirli Tozlar dükkanını araması ve dislektik bir pire olan Puleks'in peri tozunu pire tozu olarak anlamasıyla başlıyor. Hem disleksi, hem de bedensel engelin işlendiği, bir bakıma engel tanımayan çocukların hikayesi bu. Çocukların ve çocuk kitabı seven yetişkinlerin zevkle okuyacaklarını düşünüyorum, ben yazarken çok eğlendim.



“FARKINDALIK ÇOCUK YAŞTA KAZANILMALI”

Fantastik bir olay örgüsü olsa da gerçekçi sorunlara dokunuyorsunuz metinde. Okurlar için neleri vurguluyorsunuz?

Bu kitapta pireler konuşuyor, plan yapıyor, pasta yeyip limonata içiyor ve abrakadabra dediklerinde boyları uzuyor. Gerçek hayatta böyle bir şey mümkün olmasa da hayal dünyamız ve masallar bunu mümkün kılıyor. Bu nedenle fantastik kurgulu masalları özgürlükçü buluyor, kitaplarımı yazarken de özellikle fantastik kurguyu tercih ediyorum. Sözcüklerin gücüne, sihrin hayatın ta kendisi olduğuna ve gerçekten çabalarsak hayallerimizin de ötesine geçebileceğimize inanıyorum. Buna okuyucumu da ikna etmeye çalışıyorum. Diğer yandan çok önemli bir konuya dikkat çekmeye çalışıyorum; bedensel engelliliğe. Hikayem engelli çocuklara bakış açımızı ve davranışlarımızı sorgulatmayı hedefliyor. Farkındalık çocuk yaşta kazanılmalı.

Alt metinde kendimize inanmanın önemi de öne çıkıyor. Bunu bale sanatı üzerinden nasıl işlediniz?

Bale hem üst düzey bir bedensel yeterlilik, hem de ruh ve beden dengesi gerektiren zorlu bir sanat dalı. Gerçek hayatta bedensel engeli olup da çok başarılı olan, ilham aldığım dansçılar var. Bedensel engelli bir çocuğun yani Rüzgar’ın hayatla ve kendisiyle olan mücadelesini en iyi bale sanatıyla anlatabileceğimi düşündüm. Bale öğrencisi olan kızımı ve arkadaşlarını gözlemleme şansımın olması da bir diğer tercih nedenimdi.

9 yaş grubu için yazdığınız bir çocuk romanı elimizdeki. Kitabın hazırlık süreci nasıldı?

Yunan filozof Epictetus “Bir insanın anavatanı çocukluğudur” der. Çocukluk hiç bitmiyor aslında ve ansızın karşımıza çıkmak için fırsat kolluyor. Yazarken, anavatanıma yani çocukluğuma ruhsal yolculuklar yapıyorum. Çocuk kitaplarını okumayı çok seviyorum, tabii hayal kurmayı da. Kitabın hazırlık sürecinde deneyimli ve çok güçlü bir ekiple çalışma şansım oldu, emeği geçen tüm Doğan Egmont ailesine teşekkür ediyorum.