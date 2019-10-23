Özlü Sözler’den rekor

Akif Manaf'ın en çok okunan kitapları arasında yer alan “Özlü Sözler” ilk defa 2013 yılında yayınlandı. Yurtdışında da çok sayıda okuru olan Manaf’ın bu kitabı 2017 yılından beri 73 dile daha çevrildi.

Daha önce bu alanda yazılmış hiçbir kitabın bu kadar çok dile çevrilmemiş olmasından dolayı rekor başvurusu yapılan Guinness, başvuruyu incelemeye aldı. Birkaç ay içinde kesinleşmesi beklenen rekor için Akif Manaf'a bir sertifika verilecek.

Özlü Sözler kitabı, Akif Manaf'ın yaşam, sevgi, barış gibi temalar üzerine söylediği aforizmaları içeriyor.

Özlü Sözler kitabı şu dillere çevrildi: Fransızca, Özbekçe, Urduca, Estonca, Tacikçe, İspanyolca, Bulgarca, Azerice, Almanca, Romence, Arapça, Kazakça, Flemenkçe, Hintçe, Portekizce, Lehçe, Kırgızca, Vietnamca, Norveçce, Arnavutça, Macarca, İsveççe, Tayca, Farsça, Çince, Japonca, Korece, Belarusça, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Litvanca, Fince, Ermenice, Kmerce, Gürcüce, Makedonca, Letonca, İngilizce, Danca, Türkmence, Boşnakça, Slovence, Bahasa, Lazca, Katalanca, İgbo, Rusça, Malgaşça, Amharca, Yunanca, İbranice, Karadağca, Sırpça, Hırvatça, Bengalce, Tagalogca, Kürtçe, Moğolca, Ukraynaca, Malayca, Hausaca, Abhazca, Nepalce, Tatarca, Çerkesce, Peştuca, Svahilice, Somalice, Darice, Zazaca, Pencapça, Teluguca.