Ozzy Osbourne 40. yıl şerefine evlilik tazeleyecek

Müzik efsanesi Ozzy Osbourne, hayatını değiştiren ameliyatın ardından evliliğinin 40. yılını kutlamak için eşi Sharon Osbourne ile evlilik yeminini yenilemek istiyor.

Sozcu.com.tr

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73 yaşındaki ikonik müzisyen Ozzy Osbourne, oldukça önemli bir ameliyata girmek için Londra'dan Los Angeles'a uçtu.

Heavy metal grubu Black Sabbath’la tanınan İngiliz müzisyen, halihazırda Parkinson hastalığına sahip ve 2003 yılında kötü bir kaza yaşadı.

Dörtlü bir bisiklet kazasının ardından omurgasına yerleştirilmiş metal çubuklar yerinden çıktı. Osbourne’un bu nedenle bir operasyon daha geçirdiği belirtildi.

Ancak tüm bu sağlık sorunlarına rağmen, Daily Mail’in haberine göre, müzisyenin arkadaşları evlendikten kırk yıl sonra ilk kez tekrar yemin etmek için büyük çaba sarf ettiğini söylüyor.

Çiftin bir arkadaşı, The Mirror’a, Osbourne’ların Hawaii adasında, Temmuz 1982’de ilk yeminlerini ettikleri yerde tekrar evlenmek istediklerini anlattı.

Kaynak, “Ozzy, iyileşmesinin kısa süreceğini ve sinir hasarının giderileceğini umuyor. Onun, Sharon’a aşklarının ne kadar parlak olduğunu gösterme arzusu devam ediyor” dedi.



69 yaşındaki Sharon Osbourne da, ünlü rockçıyı desteklemek için bu hafta başlarında Londra’dan Los Angeles’a uçmuştu.



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