Ozzy Osbourne “hayatını değiştirebilecek” ameliyatı için gün sayıyor

Heavy metal müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ozzy Osbourne, "hayatının geri kalanını belirleyecek" büyük bir ameliyat geçirmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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73 yaşındaki ikonik müzisyen Ozzy Osbourne’un önümüzdeki hafta oldukça önemli bir ameliyat geçireceği açıklandı.

Daily Mail’in haberine göre, İngiliz vokalist ve müzisyen, en son mayıs ayında, zayıflamış bir halde, bir bastona yaslanmış yürürken görüldü.

Müzisyenin eşi Sharon Osbourne da önümüzdeki hafta “hayatını değiştirecek bir operasyona girecek” olan eşinin yanında olmak için Londra’dan Los Angeles’a döneceğini açıkladı.

Ünlü vokalist, Parkinson hastalığına sahip ve 2003 yılında kötü bir kaza yaşadı. Dörtlü bir bisiklet kazasının ardından omurgasına yerleştirilmiş metal çubuklar yerinden çıktı. Ünlü ismin bu nedenle bir operasyon daha geçireceği belirtildi.



69 yaşındaki Sharon Osbourne da, ünlü ismin, son ameliyatından sonra İngiltere’ye geri dönmek için can attığını belirtti.

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