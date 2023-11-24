Ozzy Osbourne isyan etti: “Neden en son ben kaldım?”

74 yaşındaki ünlü şarkıcı Ozzy Osbourne, adeta isyan etti. Osbourne, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesi yüzünden pek çok rock'çı arkadaşından önce ölmesi gerektiğini söylüyor: "Neden hayatta kalan son kişi benim?"

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü müzik efsanesi Ozzy Osbourne, sadece başarılı kariyeri ile değil; aynı zamanda sansasyonel özel hayatı ve alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla da bilinen bir isim.

Osbourne, son zamanlarda bu bağımlılığı ve kötü yaşam tarzı üzerine çok düşünüyor olsa gerek ki ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti. Müzik dünyasının ikonik ismi, neden hâlâ hayatta olduğunu sorguladığını söyledi.

74 yaşındaki Black Sabbath yıldızı, Motörhead yıldızı Lemmy Kilmister ve seksenli yıllarda birlikte performans sergilediği UFO basçı Pete Way’in de bulunduğu arkadaşlarından daha uzun yaşama konusunda ne hissettiğini anlattı:

“Çok düşündüm ve içki içen tüm arkadaşlarımın hepsinin öldüğünü fark ettim. Onların çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve ‘Bunu neden yaptın?’ diyorum. Binlerce kez ölmeliydim. Tanrı bilir kaç kez midemi yıkattım.”

Kariyeri boyunca 100 milyondan fazla plak satan Osbourne’da 2003 yılında Parkinson hastalığının hafif bir türü teşhis edilmişti, ancak ünlü şarkıcı bu durumu 2020’de kamuoyuna duyurdu.

Perşembe günü Ozzy Osbourne’un eşi Sharon, Londra’daki Camden Roundhouse’da düzenlenen Rolling Stone UK Ödülleri’nde hasta kocası için The Icon onur ödülünü kabul etti.

Osbourne, 1970’lerde ağır metal grubu Black Sabbath’ın baş vokalisti olarak öne çıktı.

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