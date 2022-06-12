Pablo Picasso’nun kızı için hazırladığı çizim defteri ortaya çıktı

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olan Pablo Picasso'nun daha önce hiç görülmemiş koleksiyonu, sanatçının beş yaşındaki çocuğuna figür çiziminde ustalaşmayı nasıl öğrettiğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Efsanevi İspanyol ressam Pablo Picasso’nun kızı için hazırladığı, rehber niteliğindeki “nasıl çizilir” kitapları, Paris’teki Picasso Müzesi’nde sergilenecek.

Guardian’ın haberine göre, Picasso’nun torunu Diana Widmaier-Ruiz-Picasso, sanatçının en büyük kızına çizmeyi ve renklendirmeyi öğretmek için hazırladığı olağanüstü bir eskiz defteri koleksiyonu keşfetti.



Buna göre, Picasso, sayfaları, yetişkinler kadar çocukları da sevindirecek, hayvanlar, kuşlar, palyaçolar, akrobatlar, atlar ve güvercinler gibi eğlenceli çizimlerle doldurdu.

Usta isim, çizimleri, kızı Maya Ruiz-Picasso beş ila yedi yaşları arasındayken yarattı. Bazı sayfalarda da küçük kızın, babasını taklit etmek için girişimlerde bulunduğu görülüyor. Ayrıca, onayını göstermek için de bir sirk sahnesine “10” rakamını karalayarak babasının çalışmasına not verdi.

Daha önce görülmemiş koleksiyon, çeşitli kuşların etkileyici origami heykellerini de içeriyor.



Torunu Diana Widmaier-Ruiz-Picasso, depodaki aile materyallerini incelerken işleri tesadüfen buldu. Defter ilgisini çekti ve şimdi 86 yaşında olan annesine gösterdi.

Widmaier-Ruiz-Picasso, “Tabii ki bunlar benim küçüklüğümdeki eskiz defterlerim. Ailecek görsel yanımız çok ön planda… Çok hareketli bir andı, sadece en büyük sanatçılardan birinden bahsettiğiniz için değil, aynı zamanda onu çok insancıl kıldığı için. Heyecanlıydım” dedi.

Sergi, 31 Aralık’a kadar açık kalacak ve Maya Ruiz-Picasso’nun birçok portresini, kişisel eşyalarını ve fotoğraflarını, ilk kez sergilenen eskiz defterlerini ve origami heykellerini içerecek.

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