Pablo Picasso’nun tabloları Arkas Sanat Merkezi’nde

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı “Picasso-Méditerranée” projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde Türkiye'yi Arkas Sanat Merkezi temsil edecek. Organizasyonun kapanış sergisi olma özelliği de taşıyan Picasso & Gösteri Sanatı isimli sergi, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığı ile gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına olan etkisini mercek altına alacak.



20. yüzyılın sanat dehası olarak kabul edilen, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel bir kurguyla oluşturulan Picasso & Gösteri Sanatı sergisinde; Picasso'nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasının kapıları aralanacak. Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu'ndan 83 eserin olduğu sergide, sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alacak.



“Picasso & Gösteri Sanatı” sergisine eşlik eden, konusunda uzman yazarların makalelerin yer aldığı sergi kataloğu, Picasso'nun eşsiz, çok yönlü çalışmalarını bir araya getirerek benzersiz bir kaynak olarak yerini alacak.