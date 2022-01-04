Pakistanlı aktör Türk oyuncuları hedef aldı

Pakistanlı oyuncu Yasir Hussain, Türk yıldızlarına yerel projeler teklif edilmesini eleştirdi. Hussain, geçtiğimiz günlerde aktör Nauman Ijaz'ın yerel bir kanalda sunduğu programında konuyla ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda Türk oyuncular, farklı ülkelerden yoğun ilgilerle karşılanıyor. Özellikle Pakistan’da bu ilgi sadece hayranlarla sınırlı kalmıyor yerel markalarla da devam ediyor.

Engin Altan Düzyatan ve Esra Bilgiç gibi Türk oyuncular Pakistanlı markaların yüzleri olurken bu durum ülkenin kendi oyuncularından zaman zaman da tepki alıyor.

Son olarak oyuncu ve senarist Yasir Hussain de Türk oyuncuları sert bir şekilde eleştirdi. Ijaz’ın programına konuk olan Hussain’e, Türk oyunculara yerel projeler verilmesine neden karşı olduğu soruldu. Hussain’in cevabı ise şu şekilde oldu: “Ben hiçbir zaman Türk halkına karşı bir şey söylemedim. Evet, yanlış yorumlandı çünkü burada işler böyle yürüyor. İnsanların olumsuzluğa ihtiyacı var, çünkü satıyor. Türk yıldızlarının Pakistan’da markaların yüzü olmasını anlamıyorum. Tamam, ata binmeyi de biliyorsun demek bunu da yapabilecek kapasitedesin. Ama Adnan Sıddık da yapabilir, Hümayun Saeed de yapabilir.”

“PAKİSTAN’DA ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE TAKİPÇİSİ YOKTU”

Hussain’in yanıtını takiben Ijaz, daha geniş hayran kitleleri nedeniyle Türk yıldızlarının tercih ediliyor olabileceğini söyledi: “Belki insanlar Türk yıldızlarının daha büyük bir tuvali olduğuna inanıyorlar. Bizden daha ünlüler.”

Hussain, bu yorum karşısında da Türk yıldız Esra Bilgiç ve oyuncu Ayeza Khan’ın takipçi sayılarını örnek gösterdi: “Hiç de öyle değil. Aslında şu anda altı milyon takipçisi olan kadının Pakistan’da çalışmaya başlamadan önce bir milyon takipçisi bile yoktu. Ayeza Khan’ın bundan on kat daha fazla takipçisi var.”

2020’de Yasir Hussain, Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın yerel bir telefon şirketinin marka elçisi olarak katılımını Instagram’da yayınladığı bir hikayede eleştirmişti: “Bir Pakistan markasının Pakistan elçisi olması gerektiğini düşünmüyor musunuz? Mahira, Saba, Sonya, Minal, Aiman, Amar, Zara, Haniya, Sana, Yumna, Armeena, Sara, Hira… Pakistanlı bir markanın marka elçisi olmaya layık değil mi?”

Hussain, konuşmasını sonlandırırken, takipçilerini Pakistanlı aktörleri desteklemeye çağırmıştı.

Ancak Pakistan’daki tüm oyuncular aynı fikirde değil. Hussain’in açıklamaları, oyuncular Bilal Ashraf ve Anoushey Ashraf da dahil olmak üzere birçok kişiden eleştiri aldı. Ashraf, Twitter’da sanatın milliyetlerle sınırlandırılmaması gerektiğini ve sınırlandırılamayacağını söyledi: “Dünyanın dört bir yanından tüm sanatçıları karşılamamız gerekiyor. Sanatın dili veya sınırı yoktur, her şeyi politize etmeyin. Herkesi sevin.”

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