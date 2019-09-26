Palyaço nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre palyaço mu, palyanço mu?

Palyaço nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre palyaço mu, palyanço mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'palyaço'dur. Palyaço mu, palyanço mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda aranan bu kelimelerden biri de ‘palyaço’dur.

PALYAÇO NE DEMEK: Kendisini seyredenleri güldüren ve eğlendiren, acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik biçimde boyalı oyuncu.

PERHİZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin palyaço mu, palyanço mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı palyaço şeklinde olmalıdır.

palyanço (Yanlış kullanım)

palyaço (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Doğum gününde palyaço sürprizine bayıldı.”