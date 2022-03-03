Pamela Anderson “gerçekleri” Netflix’te anlatacak

Ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson, Netflix'te yayınlanacak yeni belgeselinde hayat hikayesinin bilinmeyen ve saklı kalmış noktalarına değinecek.

Sozcu.com.tr

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Sahil Güvenlik dizisindeki cankurtaran rolüyle şöhrete kavuşan ünlü yıldız Pamela Anderson, hayatını anlatan yeni bir belgeselle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Anderson, Netflix’te yayınlanacak yapımı kendi Instagram hesabından duyurdu.

Popüler kültür ikonu, sosyal medya hesabında belgeseli şu şekilde tanıttı: “Hayatım. Binlerce kusur. Milyonlarca yanlış anlama. Kötü, vahşi ve kayıp. Beklendiği şekilde olmadı. Sadece seni şaşırtabilirim. Kurban değil, hayatta kalan. Ve gerçek hikayeyi anlatmak için canlı.”

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Guardian’ın haberine göre, belgeselde ünlü yıldızın onayı alınmadan çekilen Pam & Tommy dizisine de değinilecek. Çekimleri kısa süre önce biten ve henüz tüm bölümleri yayınlanmayan 8 bölümlük mini dizinin başrollerini Lily James ve Sebastian Stan paylaşmıştı. Pamela Anderson ve müzisyen eski eşi Tommy Lee’nin ilişkisine odaklanan yapım, çiftin basına sızdırılmış seks kasedinin ardından yaşadıklarına da değiniyordu.

Pam & Tommy dizisi, Anderson’ın rızası alınmadan çekildiği için hem ünlü yıldızın hem de hayranlarının tepkisini çekmişti. Anderson şimdi tüm hikayeyi, kendi gözüyle çekilecek yeni Netflix belgeselinde anlatmak istiyor.

İddiaya göre, Pam & Tommy yapım ekibinin Anderson ile temasa geçtiği, ancak konuyla ilgilenmediği iddia edildi. TV’de Anderson’ı canlandıran Lily James, verdiği bir röportajda, “Keşke farklı olsaydı” dedi ve Anderson’a şahsen ulaştığını da sözlerine ekledi: “Tek amacım hikayeyle ilgilenmek ve Pamela’yı özgün bir şekilde oynamaktı.”

İzni olmadan çekilen dizi sonrasında, yakınları, Anderson’ın projenin varlığından mutsuz olduğunu iddia ettiler. Courtney Love, dizinin varlığının Anderson’ın “karmaşık travmasına” neden olduğunu iddia etti. Başka bir kaynak da, Pam & Tommy dizisinin “Pamela Anderson ve onu seven herkes için çok acı verici” olduğunu söyledi.