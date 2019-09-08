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Pamela Anderson’dan #Susamam paylaşımı
Pamela Anderson’dan #Susamam paylaşımı
Kanadalı ünlü oyuncu Pamela Anderson, "Sanatçılar dünyayı değiştirebilir" dedi ve Şanışer ile arkadaşlarının gündemi kasıp kavuran şarkısı Susamam'ı paylaştı.
Kültür Sanat 8 Eylül 2019 - 10:44

Ünlü oyuncu Pamela Anderson, sık sık Londra’da tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange’a destek vermesiyle biliniyordu. Twitter’dan sık sık politik gündem ile ilgili mesaj paylaşan Anderson, Batı dünyasında şu anda sağlıklı bir demokrasi olmadığını belirterek, “Hepsi bir tür cehennemin parçası. Amerikan rüyası çöktü, tehlike zamanı” dedi.

Şanışer'in 17 müzisyenle beraber yaptığı ve sadece iki günde 13 milyonu aşkın kişi tarafından dinlenen ‘Susamam' şarkısını paylaşan Anderson, ABD’li sanatçılara da çağrıda bulunarak, “Sanatçılar dünyayı değiştirebilir. Sanatçılar özgürlük savaşçılarıdır. Bütün genç ABD’li sanatçıları ilham almaya ve korkusuzca konuşmaya çağırıyorum. Şimdi size ihtiyacımız var” yazdı.

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Son güncelleme: 10:49 - 08.09.2019
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