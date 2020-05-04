Pamukkale’deki 2 bin 500 yıllık antik havuz ve çevresi boş kaldı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale’deki Hierapolis Antik Kenti’nde, yaz- kış 36 derece su sıcaklığına sahip, 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Termal Havuzu, corona virüsü tedbirleri nedeniyle 19 Mart’ta ziyarete kapatıldı. Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın içinde yüzdüğüne, Hz. Meryem’in gözlerini yıkayıp, şifa bulduğuna inanılan ve doğal güzelliğiyle yüz binlerce turistin akın ettiği antik havuz, yaklaşık 1,5 aydır bomboş kaldı.
HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Pamukkale’de, milattan sonra 692’de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, dört mevsim değişmeyen 36 derecelik suyuyla ilgi çekiyor. Berrak suyu ve tarihi atmosferiyle dikkat çeken antik havuz için ziyarete yeniden açılacağı günü bekleniyor. Antik havuzun drone ile havadan çekilen görüntüleri ise izleyenleri etkiliyor.