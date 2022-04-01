Pandemi Dua Lipa’ya yaradı, kazandığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın sahibi olduğu şirketler Covid-19 pandemisine rağmen elde ettikleri kazançlarla şok etti.

Sozcu.com.tr

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26 yaşındaki ünlü popçu Dua Lipa’nın, sahip olduğu iki şirketinin değeri, corona virüsü pandemisine rağmen yaklaşık 1 milyar TL’ye (50 milyon Sterlin) çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Dua Lipa Limited ve Dua Lipa Live LLP isimli iki şirketi bulunan ünlü isim, turne işlerini yönettiği şirketi Dua Lipa Live LLP’den de yaklaşık 625 milyon TL (32,5 milyon Sterlin) kazandı.

SATIŞLAR 2019’DA BAŞLADI

Geçen yıl 28 milyon Sterlin kazanan ve bunu 1 yılda 5,5 milyon Sterlin artıran Lipa’nın bu kazancının, Mart 2020’de karantina başlamadan önce gerçekleşecek olan Future Nostalgia albümünün dünya turnesi için yapılan bilet satışlarından kaynaklandığına inanılıyor.

Aynı turne, Nisan-Haziran 2020 arasında birkaç kez iptal edildi, yeniden planlandı ve ancak Şubat 2022’de başlama imkanı buldu.

Ancak biletler 2019’da satışa çıktığından, yıldızın şirketi Dua Lipa Live LLP büyük bir kazanç elde etti.

Diğer şirketi Dua Lipa Limited’in de 19,1 milyon sterlin değerinde bir varlığı olduğu söyleniyor.

Son çıkardığı albümü Future Nostalgia dünya çapında yoğun ilgi gördü ve Spotify’da “bir kadın sanatçının çıkardığı en çok dinlenen albüm” oldu. Lipa, Şubat ayında, Kuzey ve Güney Amerika’yı kapsayan 71 günlük dünya turnesine başladı.

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