Pandemi gölgesinde Film festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan–29 Haziran tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak. Festival, dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden Türk sinemasının yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, aralarında efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtların ve kült filmlerin de bulunduğu zengin programıyla dikkat çekiyor. 1 Nisan'da filmonline.iksv.org'da çevrimiçi başlayacak olan festivalde nisan ve mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs'ta çevrimiçi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

ONUR ÖDÜLLERİ 29 MAYIS'TA

Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, şartlar uygun olursa haziran ayında hem açık hava mekanlarda hem de sinema salonlarıyla çevrimiçi platformda festival takipçileriyle buluşacak. İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl “jet rejisör” lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu, dublaj sanatçısı Belkıs Özener'e sunulacak. Ödüller, 29 Mayıs'taki ödül töreninde sahiplerine verilecek.

‘ZOR DÖNEMLER BİTMİYOR'