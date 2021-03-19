Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pandemi gölgesinde Film festivali

İstanbul Film Festivali’nin 1 Nisan’da çevrimiçi olarak başlayacak 40. yıl gösterimleri pandemi şartlarına göre sinema salonlarında ve açık hava sinemalarında devam edecek.

Nazan DOĞANER HALICI
Güncellenme: 05:01, 19/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Pandemi gölgesinde Film festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan–29 Haziran tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak. Festival, dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden Türk sinemasının yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, aralarında efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtların ve kült filmlerin de bulunduğu zengin programıyla dikkat çekiyor. 1 Nisan'da filmonline.iksv.org'da çevrimiçi başlayacak olan festivalde nisan ve mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs'ta çevrimiçi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

ONUR ÖDÜLLERİ 29 MAYIS'TA

Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, şartlar uygun olursa haziran ayında hem açık hava mekanlarda hem de sinema salonlarıyla çevrimiçi platformda festival takipçileriyle buluşacak. İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl “jet rejisör” lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu, dublaj sanatçısı Belkıs Özener'e sunulacak. Ödüller, 29 Mayıs'taki ödül töreninde sahiplerine verilecek.

‘ZOR DÖNEMLER BİTMİYOR'

  • Festivalin basın toplantısında bir açılış konuşması yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner “İstanbul Film Festivali'nden bugüne çok şey değişti; ama 40 yıldır değişmeyen bir şey de var: İstanbul Film Festivali kurucularından, 1995'te kaybettiğimiz Onat Kutlar'ın söylediği gibi, şimdi ve daima sinema bir şenliktir” derken, Festival Direktörü Kerem Ayan şöyle konuştu: “Her yıl zor bir dönem geçiriyoruz diyoruz ama öyle maalesef, zor dönemler bitmiyor, bu yıl da virüs yüzünden zor bir dönem geçiriyoruz. Hedef bir yandan çevrimiçi gösterimler, bir yandan da eğer salonlar açılırsa salon gösterimleri. Bir başka ihtimal de açık hava gösterimleri, geçen yıl olduğu gibi, ama tüm bunlar henüz net değil. Bilinen tek şey şu ki, bu yıl festival yapılacak, içiniz o anlamda rahat olsun.”
Yayınlanma Tarihi:05:00,