Pandemi günlerinde yeni bir soluk: Albüm

Aralarında Behiç Pek, Gani Müjde, Bülent Arabacıoğlu, Kaan Ertem, Can Barslan, Ayça Şen ve gazeteci Yasemin Saraç'ın da yer aldığı 60 yazar ve çizerin katkısıyla hazırlanan ve tamamı 108 sayfadan oluşan Albüm'de çizgili tarih ve edebiyat anlatılarının yanı sıra birbirinden eğlenceli çizgi öykülerle karikatürler de okuyucuyla buluşuyor.

Çizge Yayınevi tarafından yayımlanan Albüm'le hediye edilen Servet Gürbüz imzalı dev Çizgili Türkiye Gezi ve Kültür haritası da gezginler kadar öğrenci ve öğretmenler için yararlı ve öğretici nitelikler taşıyor.