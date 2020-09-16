Pandemi koşullarına ‘Acı Reçete’

Borusan Contemporary, yeni sezonu :mentalKLINIK sanatçı ikilisinin Covid-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu Acı Reçete #02 sergisi ile karşılıyor.

Borusan Contemporary, 1998'de İstanbul'da kurulan ve çalışmalarını Brüksel ve İstanbul'da sürdüren :mentalKLINIK sanatçı ikilisinin (Yasemin Baydar, Birol Demir) covid-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu Acı Reçete #02 sergisini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Borusan Contemporary'nin pandemi nedeniyle kapalı olan Perili Köşk'te kurduğu sergi, Borusan Contemporary'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayın aracılığı ile izleyiciyle buluşacak.



‘YENİ GÜZELLİK’ ANLAYIŞINI GÜNDEME GETİRİYOR

Sergi, güncel hayatın değişen ritmine gönderme yapan hareketli formların, baştan çıkarıcı göz alıcı renklerin, aniden ortaya çıkan ışıkların şekillendirdiği farklı “bir dünya”nın kapılarını aralıyor. Bu görsel yolculuk, izleyicileri zaman, mekân öğelerini soyutlayarak “hipergerçekliğin” ortasına çekmeyi başarıyor ve dijital estetiğin en güçlü silahı olan “yeni güzellik” anlayışını gündeme getiriyor.



İSTİKLAL’DE CANLI YAYIN

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği Acı Reçete #02 aynı zamanda İstiklal Caddesi'nde bulunan Borusan Müzik Evi binası vitrinine yerleştirilen ekrandan da yayınlanacak.

Sergi 31 Ocak 2021’e kadar sürecek.