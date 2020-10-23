Pandemide doğayla yüzleşme zamanı

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı doğal felaketleri ve büyük göç dalgasını insanlığa hatırlatan pandemi, herkesin bu konular üzerine düşünmesine sebep oldu. Bu düşünme sürecinden ilham alan Eskişehir'deki Odun Pazarı Modern Müze'de (OMM) yer alan “Günün Sonunda” adlı sergi de şu soruyu soruyor: İnsanın uzun süre merkezine kendisini koyarak bir çeşit sahiplik iddiasında bulunduğu yerküre, “biz” olmadan yaşamaya devam edebilir. Peki türümüz bu bilgiyi özümseyerek doğanın içinde var olmanın daha saygılı yollarını arayacak mı?

‘FARKINDALIK YARATIYOR'

Bu sorgulama halinin yankılarını taşıyan, sömürü ve ortak yaşam; göç ve istila, yapıbozum ve hafızayla anıtlaştırma arasındaki nüansları kayıt altına alan çalışmalardan oluşan sergide 36 sanatçının 40'ı aşkın eseri yer alıyor. OMM Sergiler Direktörü Zeynep Birced, “Serginin değindiği konular geçmiş, günümüz ve geleceğe dair bir araştırma niteliğinde… Birtakım sorulara yönelirken izleyicisini bu sorular üzerine daha derinlikli düşünmeye davet ediyor. Sanatın, bu bağlamda salt bir çözüm önerisi sunmaktan ziyade, farkındalık ve şuur oluşturmak amacına hizmet eden bir mecra olduğunu düşünüyorum' dedi. Dünyanın kaynaklarının kâr ve konfor adına yok edildiği bugünlerde, kolektif geleceğimizdeki ihtimallere ışık tutan sergi 25 Nisan'a kadar gezilebilir.

ESERLER ONLİNE'DA

“Günün Sonunda” sergisinin sanatçılarıyla, sergideki eserleri, üretim pratikleri, gezegenin geldiği nokta ve geleceğine dair konuşmaların yer aldığı OMM Podcast serisi Spotify'da sergi süresince yayınlanacak. OMM Podcast, müzeyi ziyaret edemeyen sanatseverlere sergiye dair bir bakış açısı sunuyor.