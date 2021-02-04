Pandemide insanlar sanata merak sardı

Bodrum’da uzun yıllardır atölyesinde sipariş üzerine eserler yapan heykel sanatçısı Hasan Cingiz, corona salgınında vatandaşların ilgi odağı oldu. Oyuncudan sanatçıya, mimardan doktora birçok meslek dalından insanlar pandemi tedbirlerinde evlerinde geçirecekleri vakitleri, heykel yaparak geçirmeye başladı. Talep üzerine atölyesini vatandaşlara açan Cingiz, yaptıkları tüm eserleri ise pandemi kısıtlamaları sona erdiğinde sergilemeyi planlıyor.

BİR ANDA ATÖLYE DOLDU TAŞTI

Bitez Mahallesi’nde atölyesi bulunan heykel sanatçısı Hasan Cingiz’in şimdiye kadar çok az kişinin uğradığı atölyesi insanlarla dolmaya başladı. Birçok meslek dalından insan Hasan Cingiz’den ders almaya başladı.

OYUNCULAR HEYKELTRAŞLIĞA MERAK SARDI

Pandemi sürecini Bodrum’da geçiren oyuncular da heykeltraşlığa merak sardı. Oyuncu Bülent Şakrak, Gökhan Yıkılkan gibi Bodrum’da yaşayan ünlü isimler fırsat buldukça heykel sanatıyla zamanlarını geçiriyor. Ünlü isimler boş zamanlarında atölyeye gelerek heykel yapma sanatını öğreniyor.

Hasan Cingiz pandemi ile vatandaşların sanata ilgisinin arttığını söyleyerek “Pandemiden dolayı insanlar evlerinde sıkıldığı için ‘bizler de heykel çalışmaları yapabiliriz’ dedi. Ben de bencillik yapmak istemedim ve gelenlere atölyemin kapılarını sonuna kadar açtım. Şimdi birçok farklı meslek gurubundan insanlar gelip burada kendi heykellerini yapıyor. Çok mutlular, sıkılmıyorlar ve yapmış oldukları somut eserlere sahip oluyorlar Pandemi sürecinde yaptığımız çalışmaları kısıtlamalar bittiğinde de sergileyeceğiz. Oyuncu arkadaşlarımız var. Bülent Şakrak, Gökhan Yıkılkan gibi değerli oyuncularımız da çalışmalarımıza katılıyor. İç mimar arkadaşlarımız var, doktor arkadaşlarımız geliyor. Gazeteciler ve bu köyde yaşayan teyzelerimiz, amcalarımız ara ara gelip çalışmalar yapıyor. Sonuçta atölye böyle bir yer herkes gelip çalışabilir” ifadelerini kullandı. (İHA)