Pandemide kitap alışkanlığı değişti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) insan hayatında birçok alışkanlığın değişmesine sebep olurken, kitap satan esnafı da bundan payını aldı.

Eskiden insanlar kitap evlerine giderek raflar arasında bolca vakit geçirerek dolaşırdı. Önceden belirlenen kitabın yanında sonradan beğendiği kitaplarda satın alırdı. Bazı insanlar ise sadece kitap görmek için bu tür dükkânlara giderdi. Sevdikleri yazarların yeni kitapların yanı sıra birden fazla kitap satın alırdı. Ancak pandemi dönemiyle beraber gelen kısıtlamalar sebebiyle artık okurlar, sadece önceden belirlediği kitabı alıp dükkândan çıkıyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar kısıtlama sebebiyle kitapçılar uğrayamıyor. Bunlarla birlikte büyük internet sitelerindeki satışlar da yerel kitapçılara olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Uzun yıllardır Eskişehir'de kitapçılık yapan ve sektörde bulunurken gelen ilhamla şimdiye kadar 2 tane kitap yazan Tolga Demirel, kitapçılıktaki satış durumunu anlattı. Demirel, “Pandemi yasaklarının üstünden bir yıllık bir süreç geçti. Bu dönemde ister istemez müşteri seviyemiz düştü. 65 yaş üstü veya 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlamalardan dolayısıyla belli müşteri potansiyellerimiz azaldı. Aynı zamanda pandemi nedeniyle hiç evden çıkmak istemeyen vatandaşlar da var. Bu neden işlerimize olumsuz etkiledi” diye konuştu.

YENİ ALIŞKANLIK

Kitapçı Tolga Demirel, pandemide sektörde görülen yeni alışkanlığından söz etti. Demirel, “Sektörümüzde pandeminin şöyle bir yan etkisi daha oldu; insanlar eskiden dükkânımıza gelirdi. Bir kitap alırken raflarımızı gezerek yanında 2-3 kitap daha alırdı. Aynı zamanda belli bir kitap değil de, kitap dükkânını gezmeye seven, gezerken beğenirse satın alan bazı müşterilerimiz olurdu. Ancak bu pandemide herkes önceden kitabın ismini belirleyip geliyor. Gelip kitabı alır almaz çıkıp gidiyor. Yani salgın döneminde müşterilerimizin kitap alma alışkanlığı değişti. Tabi ki her şeyden önce sağlıktır. Dolaysıyla bizde durumu anlıyoruz. Ama anlasak da bu yeni alışkanlığı bize zarar ettirdiği aşikârdır” dedi.

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