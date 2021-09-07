Pandemide müzelere ilgi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

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TÜİK verilerine göre Sivas'ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2019 yılında 378 bin 829 kişi iken 2020 yılında 116 bin 307 kişiye geriledi.

TÜİK; kentte bulunan müze sayısını 3, müze eser sayısını ise 15 bin 31 olarak açıkladı. Sivas'ta müzelerde bulunan 15 bin 31 eserin 2 bin 884'ünü arkeolojik materyal, 3 bin 368'ini etnografik materyal, 7 bin 179'unu sikke, 197'sini tablet, bin 401'ini mühür ve mühür baskısı, 1'ini arşiv dokümanları, 1'ini de diğer grubu oluşturdu. (İHA)