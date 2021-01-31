Pandemide sanat ruhu doyuruyor

Eserleri Türkiye'nin dört bir yanında sergilenen sanatçı Aysun Döner Denizli'ye resim sanatını sevdirdi. 7'den 70'e yüzlerce Denizlili’ye resim sevgisini aşılayan sanatçı “Pandemi döneminde sanatın bir ihtiyaç olduğu çok daha iyi anlaşıldı” diye konuştu.

PAÜ Güzel Sanatlar Bölümü mezunu Aysun Döner’in her yaştan ve meslek grubundan öğrencileri var. Korona salgını döneminde sanata olan ihtiyacın daha iyi anlaşıldığını, insanların evlerinde sanata yöneldiğini söyleyen Döner şöyle konuştu: “Korona salgını nedeniyle uzun süredir evlerimize tıkılıp kaldık. Tüm Türkiye eve kapandı. Ruhlarımızı doyuracak bir şey kalmadı. Sanat ruhumuzu doyurur. Bu dönemde ruhu doyuracak bir şey kalmadı. Sosyalleşme olanağı yok. Sinema, tiyatro konser yok. Ruhun ihtiyaçları pandemi ile birlikte daha da arttı. Bu nedenle son zamanlarda herkes evinde bir şeyler yapmaya başladı.”

5 SERGİSİ VAR

Ressamlığın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Döner “Okulu tamamladıktan sonra öğretmen olmak istemedim. Öğretmenlik sıkıcı olurdu, resim yapamazdım. Ben ressam olmak için bu bölümü seçtim. Yaratıcılığımı kaybetmek istemedim” dedi. Döner’in 50'den fazla karma sergide eserleri beğeniye sunuldu, 5 de kişisel sergisi var.

Çocuklar da çok meraklı

Denizli'de açtığı AYS Sanat Atölyesi ile çocuklara resmi sevdirmeyi hedefleyen Döner 7 yıldır akşam kursları veriyor. Bine yakın tablosu bulunan sanatçı “Her yıl 50'nin üzerinde kursiyerimiz oluyor. Bu dönemde düştü. Her yaş ve meslekten kursiyerlerim var. 4 yaşında başlayan kursiyerim oldu. Çocuklar daha çabuk öğreniyor” dedi.