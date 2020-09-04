Pandemide şiddet gören kadınların sesi olacaklar

İzolasyondayken şiddet yaşayan iki kadının hikayesini konu alan oyun Bgst Tiyatro’un Youtube kanalından yayınlanmaya başladı. Başrollerde Meral Polat ve Aysel Yıldırım var.

Bgst Tiyatro, pandemi nedeniyle izole yaşayan kadınların hikayelerini gündeme taşımaya devam ediyor. Rotterdam-İstanbul Hattı, izolasyondayken şiddet yaşayan iki kadının hikayesini ve dayanışmalarını ele alıyor.

Hollanda'da yaşam biçimi nedeniyle Rotterdam'daki Türk cemaatin baskısına maruz kalan Bayan Rotterdam ve karantina koşularında kocasının şiddetinden kurtulmanın yollarını arayan Bayan İstanbul, internetten gördükleri “yaşadığınız şiddeti bizimle paylaşın” çağrısına kulak vererek kendi hikayelerini anlatır. Yaşanılan şiddeti paylaşmak güç gerektirir ama aynı zamanda güçlendirir de…

SORUNLARI BENZER

Pandemi, kadınların yaşadıkları sorunları daha da derinleştirdi ve bir yandan da görünür kıldı. Her ülkenin kendine özgü koşulları olsa da tüm dünyada kadınlar pandeminin derinleştirdiği sorunlarıyla baş etmek durumunda kaldılar.

“Indoors Out: Rotterdam-İstanbul Hattı” farklı ülkelerden iki kadının evlerinin içinde yaşadıkları sorunların dünyanın birçok yerinde benzer olduğuna dikkat çekiyor. Özelde yaşananları kamusal alana taşıyor. Sevilay Saral tarafından yazılan kadın monologlarını Amsterdamlı oyuncu Meral Polat ve İstanbullu oyuncu Aysel Yıldırım oynuyor. Bgst Tiyatro'nun Youtube kanalından izlenebilen oyunun kurgusu ise İlker Yasin Keskin'e ait.