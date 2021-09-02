Pandeminin kazananı Phoebe Waller-Bridge: 20 ayda 251 milyon TL gelir

Pandemi süreci sinema ve televizyon dünyasını derinden sarsarken, İngiliz oyuncu, senarist ve yapımcı Phoebe Waller-Bridge bu dönemi fırsata çevirdi. Waller-Bridge son 20 ayda 251 milyon TL kazanç sağladı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını yaklaşık 2 yıllık süreçte dünyayı içinden çıkılmaz bir krize sürüklerken, spor, sinema, eğlence ve kültür sanat dünyası bu süreçten büyük yara aldı.

Dizi ve film sektörüne emek veren pek çok kişi bu dönemi oldukça zor geçiriyor. Ancak bazı isimlerin pandemi döneminde şansı yaver gidiyor. İngiliz oyuncu, senarist ve yapımcı Phoebe Waller-Bridge onlardan biri.

The Times gazetesi 36 yaşındaki Waller-Bridge’in sahibi olduğu PMWB şirketinin son 20 aylık süreçte 22 milyon sterlin (251 milyon TL) kazanç sağladığını yazdı. Şirket, bu rakamın yaklaşık yarısını son 7 ay içerisinde elde etti.

Fleabag dizisiyle Emmy Ödülü kazanan ve başarısını ABD’ye de taşıyan Waller-Bridge, bu sayede Amazon’la yeni bir anlaşmaya da imza attı. Ünlü ismin Amazon’la yeni televizyon şovları yaratmak üzere 8 haneli bir rakama anlaştığı belirtiliyor.