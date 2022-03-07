Pan’ın Labirenti filmindeki ilginç olay açığa çıktı

Guillermo del Toro'nun ünlü filmi Pan'ın Labirenti filminde kullanılan silahların antika ve kaçak olduğu öne sürülüyordu. İlginç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı...

Sozcu.com.tr

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The Times’ın haberine göre, İspanya polisinin Avrupa’daki silah kaçakçılığının merkezini ortaya çıkarması, İspanya’nın silah koleksiyoncuları kralının düşüşü olarak yorumlanmıştı.

Ama şimdi, İspanyol polisinin, film sahnesi olarak kullanılan 10 bin antika silah koleksiyonunu İspanya’da ele geçirilen en büyük yasadışı silah cephaneliği olarak düşündüğü için devasa bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Balistik raporunda tüm silahların, silah olarak işe yaramaz olduğunu tespit edilmesinin ardından mahkemenin bu suçlamayı aklaması tam beş yıl aldı.

HEPSİ SAHTEYMİŞ…

İspanyol polisi, 2017 yılında silahlara el koyduğunu açıklamıştı. Polis tarafından yayınlanan videolarda, hepsi kategorize edilmiş ve etiketlenmiş bir depo ile silah ve el bombalarıyla dolu iki konteyner görülüyordu.

Silahların çoğunun, 2007 yılında 3 Oscar ödülü kazanan Pan’s Labirenti ve James D’Arcy’nin başrolde olduğu Guernica gibi film yapımları için olduğu ortaya çıktı. Diğerleri de, İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyet güçlerine önderlik eden Manuel Azaña tarafından kullanılan bir tabanca da dahil olmak üzere koleksiyoncu eşyalarıydı.

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