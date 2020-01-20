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Panorama nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre panorama mı, panaroma mı?
Panorama nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre panorama mı, panaroma mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘panorama’dır. Panorama mı, panaroma mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 20 Ocak 2020 - 11:13

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘panorama'dır.

PANORAMA NE DEMEK:

1- Yüksek bir yerden bakıldığında göz önüne serilen geniş görünüş.

2- Genel görünüm.

PANORAMA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin panorama mı, panaroma mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı panorama şeklinde olmalıdır.

panaroma (Yanlış kullanım)
panorama (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şehrin en yüksek yerinden panoramik fotoğraflarını çektik.”

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