Paragraf nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre paragraf mı, parağraf mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘paragraf’dır.
PARAGRAF NE DEMEK:
1- Düzyazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler.
2- Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri.
3- Çengel işareti (§)
4- Bölüm
PARAGRAF NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin paragraf mı, parağraf mı? olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı paragraf şeklinde olmalıdır.
parağraf (Yanlış kullanım)
paragraf (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Doğru bir paragraf olmamış, öncelikle ana konunun ne olacağına karar vermelisin.”