Paragraf nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre paragraf mı, parağraf mı?

Paragraf nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre paragraf mı, parağraf mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'paragraf'dır. Paragraf mı, parağraf mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘paragraf’dır.

PARAGRAF NE DEMEK:

1- Düzyazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler.

2- Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri.

3- Çengel işareti (§)

4- Bölüm

PARAGRAF NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin paragraf mı, parağraf mı? olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı paragraf şeklinde olmalıdır.

parağraf (Yanlış kullanım)

paragraf (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Doğru bir paragraf olmamış, öncelikle ana konunun ne olacağına karar vermelisin.”