Paralel nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre paralel mi, parelel mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘paralel'dir.
PARALEL NE DEMEK:
1- Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi.
2- Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator’a paralel çemberlerden her biri.
3- Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).
PARALEL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin paralel mi, parelel mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı paralel şeklinde olmalıdır.
parelel (Yanlış kullanım)
paralel (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Oturduğumuz ev ana caddenin paralelindeki sokakta bulunuyor.”