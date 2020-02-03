Parantez İçindeki Kadın geliyor

Tek perdelik oyunda, ünlü oyuncular Burak Demir, Onuryay Evrentan, Eser Eyüboğlu, Yağmur Ün ve Fercan Bay oynuyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni Ferhat Ergün, oyunun konusu hakkında şöyle konuştu: “Yolları birbirine çıkan dört karakterin, ters köşelerle yüklü, kara komik öyküsüdür, “Parantez İçindeki Kadın”. Yazdığı karakterlerle başı belada bir oyun yazarı, yani Semih; bir sabah Kız Kulesi'ne bakan bir bankta uyanan, Shakespeare'in ünlü karakteri Romeo; ziyarete gittiği annesini tanımadığını hatta adını dahi bilmediğini fark eden bir kadın: yani Leyla; parantez içlerinde yaşayan, kırgın ve aşık bir kadın: yani Zeynep… Bu dörtlünün yolu, aşkı, hayatı, yaşamı, ölümü ve değişimi sorgulayacakları bu hikayede kesişir ve artık sahnede her şey olasıdır.”