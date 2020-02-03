Parantez İçindeki Kadın geliyor

Tiyatro BAHT ve Fercan Bay Tiyatrosu ortak yapımı olan ve Kaçak Gelinler, Kiraz Mevsimi, 4N1K-İlk Aşk, Aile İşi, Yıldızlar Şahidim, Şansımı Seveyim, Keloğlan-Yeni Masal ve birçok dizi ve sinema filminin senaristi Ferhat Ergün tarafından yazılan ve yönetilen Parantez İçindeki Kadın adlı tiyatro oyunu, Profilo Kültür Merkezi’nde 6 Şubat Perşembe günü Saat: 20.30’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Tek perdelik oyunda, ünlü oyuncular Burak Demir, Onuryay Evrentan, Eser Eyüboğlu, Yağmur Ün ve Fercan Bay oynuyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni Ferhat Ergün, oyunun konusu hakkında şöyle konuştu: “Yolları birbirine çıkan dört karakterin, ters köşelerle yüklü, kara komik öyküsüdür, “Parantez İçindeki Kadın”. Yazdığı karakterlerle başı belada bir oyun yazarı, yani Semih; bir sabah Kız Kulesi'ne bakan bir bankta uyanan, Shakespeare'in ünlü karakteri Romeo; ziyarete gittiği annesini tanımadığını hatta adını dahi bilmediğini fark eden bir kadın: yani Leyla; parantez içlerinde yaşayan, kırgın ve aşık bir kadın: yani Zeynep… Bu dörtlünün yolu, aşkı, hayatı, yaşamı, ölümü ve değişimi sorgulayacakları bu hikayede kesişir ve artık sahnede her şey olasıdır.”