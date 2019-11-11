‘Paravan’ açılıyor

Tiyatronun ve edebiyatın asi çocuğu Jean Genet'nin yazdığı ‘Paravanlar' oyunu, geçtiğimiz 22 Mayıs’ta prömiyerini yapmış ve tiyatroseverlerden tam not almıştı. Kültüral'ın kurucusu Yağmur Yağmur’un proje tasarımını, sahne metnini ve rejisisini üstlendiği oyun ile ilgili Genet, “Yazarken en çok keyif aldığım oyun” demişti. Altay Özbek, Cem Tek, Çiğdem Yıldız, Ekin Tunçeli, Eren Akova, Gülnara Golovina, Pusat Ürkmez, Sercan Gülbahar, Şirin Ergüven, Teoman Gelmez, Zeliha Gürsoy’un yer aldığı oyun, izleyenleri derin dehlizli dünyasına çekiyor.

Paravanlar, 12- 19- 26 Kasım Saat: 20: 30’da ve 24 Kasım Saat: 16:00’da K! Kültüral Performing Arts Yakup Almelek Sahnesi'nde sahnelenecek.



OYUN KÜNYESİ

Çeviren: Sosi Dolanoğlu

Proje Tasarımı, Uyarlayan ve Yöneten: Yağmur Yağmur

Yapım: K! Kültüral Performing Arts

Yapımcı: Yağmur Yağmur

Yönetmen Yardımcısı: Zeliha Gürsoy

Koreografi: Orçun Okurgan

Sahne Tasarımı: Yağmur Yağmur

Sahne Çizimi ve Realizasyon: Cansu Köksal

Kostüm Tasarımı: Aslı Jackson

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Müzik: Selim Can Yalçın, Barış Manisa

Ses Koçu: Çağrı Hün

Görüntü ve ‘Video Art' Tasarımı: Yağmur Yağmur

Animasyon: Ahmet İspirli

İllüstrasyon: Ömer Gazi Yılmaz

Afiş Tasarım: Erin İlkcan Arslan

Reji Asistanı: Dilan Derya Aydın