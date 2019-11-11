‘Paravan’ açılıyor

Tiyatronun ve edebiyatın asi çocuğu Jean Genet'nin yazdığı ‘Paravanlar' oyunu, geçtiğimiz 22 Mayıs’ta prömiyerini yapmış ve tiyatroseverlerden tam not almıştı. Kültüral'ın kurucusu Yağmur Yağmur’un proje tasarımını, sahne metnini ve rejisisini üstlendiği oyun ile ilgili Genet, “Yazarken en çok keyif aldığım oyun” demişti. Altay Özbek, Cem Tek, Çiğdem Yıldız, Ekin Tunçeli, Eren Akova, Gülnara Golovina, Pusat Ürkmez, Sercan Gülbahar, Şirin Ergüven, Teoman Gelmez, Zeliha Gürsoy’un yer aldığı oyun, izleyenleri derin dehlizli dünyasına çekiyor.
Paravanlar, 12- 19- 26 Kasım Saat: 20: 30’da ve 24 Kasım Saat: 16:00’da K! Kültüral Performing Arts Yakup Almelek Sahnesi'nde sahnelenecek.
OYUN KÜNYESİ
Çeviren: Sosi Dolanoğlu
Proje Tasarımı, Uyarlayan ve Yöneten: Yağmur Yağmur
Yapım: K! Kültüral Performing Arts
Yapımcı: Yağmur Yağmur
Yönetmen Yardımcısı: Zeliha Gürsoy
Koreografi: Orçun Okurgan
Sahne Tasarımı: Yağmur Yağmur
Sahne Çizimi ve Realizasyon: Cansu Köksal
Kostüm Tasarımı: Aslı Jackson
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Müzik: Selim Can Yalçın, Barış Manisa
Ses Koçu: Çağrı Hün
Görüntü ve ‘Video Art' Tasarımı: Yağmur Yağmur
Animasyon: Ahmet İspirli
İllüstrasyon: Ömer Gazi Yılmaz
Afiş Tasarım: Erin İlkcan Arslan
Reji Asistanı: Dilan Derya Aydın