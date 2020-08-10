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Parfümün Serüveni ABD’den ödülle döndü
Parfümün Serüveni ABD’den ödülle döndü
Eski Mısır’dan İslam dünyasına, parfümün tarihini ve günümüze gelişini anlatan Parfümün Serüveni (Adventures of Fragrance) belgesel filmi, Los Angeles Film Adwards’da (LAFA) En İyi Belgesel Dizisi Ödülü’nü alarak ülkemizi başarı ile temsil etti.
Kültür Sanat 10 Ağustos 2020 - 12:33

Yönetmen koltuğunda Şahin Yiğit'in olduğu belgeselin yapımcılığını Türk parfüm sektörünün öncü markalarından biri üstlendi. Çekimleri 18 ayda tamamlanan belgeselin canlandırmalarında Kraliçe Elizabeth, Mimar Sinan, İbn-i Sina, Kleopatra, Nefertiti gibi tarihi kişilikler ve Osmanlı Gelin Hamamı’na yer verilip; koku ile olan ilişkileri ele alındı.

ÇEKİMLERİ 18 AY SÜRDÜ

Jüri koltuğunda Avatar filminin ünlü oyuncusu Lisa Roumain başta olmak üzere Emmy ödüllü Dave Eichorn, Ronn Kilby gibi ünlü yönetmen ve oyuncuların bulduğu LAFA'da (Los Angeles Film Adwards) En İyi Belgesel Dizisi Ödülü'ne layık görülen Parfümün Serüveni'nin çekimleri 18 ayda tamamlandı.