Parfümün Serüveni ABD’den ödülle döndü
Yönetmen koltuğunda Şahin Yiğit'in olduğu belgeselin yapımcılığını Türk parfüm sektörünün öncü markalarından biri üstlendi. Çekimleri 18 ayda tamamlanan belgeselin canlandırmalarında Kraliçe Elizabeth, Mimar Sinan, İbn-i Sina, Kleopatra, Nefertiti gibi tarihi kişilikler ve Osmanlı Gelin Hamamı’na yer verilip; koku ile olan ilişkileri ele alındı.
ÇEKİMLERİ 18 AY SÜRDÜ
Jüri koltuğunda Avatar filminin ünlü oyuncusu Lisa Roumain başta olmak üzere Emmy ödüllü Dave Eichorn, Ronn Kilby gibi ünlü yönetmen ve oyuncuların bulduğu LAFA'da (Los Angeles Film Adwards) En İyi Belgesel Dizisi Ödülü'ne layık görülen Parfümün Serüveni'nin çekimleri 18 ayda tamamlandı.