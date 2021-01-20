Paris’in simge kitapçısı Gibert Jeune’dan kötü haber

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok sektörü de derinden vurmayı sürdürüyor. Salgına yenik düşen son kurum, Fransa’nın tarihi kitapçılarından Gibert Jeune oldu.

1886 yılında Seine Nehri kenarında bir tezgahta kitap satmaya başlayan Gibert Jeune, başkent Paris’in Latin Mahallesi’ndeki St. Michel Bulvarı’nda yer alan altı katlı ikonik binasını Mart ayı itibarıyla kapatıyor.

Ülkenin en prestijli eğitim kurumlarından Sorbenne’a da ev sahipliği yapan bölgede, ekim ayından bu yana ikinci kez karantina kararı alınmasından sonra neredeyse kuş uçmuyor. Özellikle ikinci el okul kitapları satışlarıyla ayakta kalan Gibert Jeune, öğrencilerin de ayağının kesilmesiyle satışların yüzde 60 düştüğünü duyurdu.

İLK DÜKKANI YENİLENİYOR



The Guardian’a konuşan Gibert Jeune’un Pazarlama Müdürü Rodolphe Bazin de Caix, “Corona virüsünün başlamasıyla ne turist ne de öğrenci gelmeye başladı. DNA’sının yüzde 80’ini ikinci el ders kitaplarının oluşturduğu bir kitapçıdan bahsediyoruz. Burası diğerlerinden çok daha fazla etkilendi” dedi.

“Gibert Jeune ölmedi” diyen De Caix, kitapçının Notre-Dame’ın karşısında yer alan ilk dükkanının yenileneceğini ve Nisan ayında şehir genelinde daha küçük dört kitapçı açmayı düşündüklerini söyledi.

SARI YELEKLİLER VE İNTERNET ETKENİ



The Guardian’ın haberine göre corona virüsü Gibert Jeune için bardağı taşıran son damlaydı. Ülkede aylarca süren Sarı Yelekliler eylemleri sırasında da kapalı kalan ve satışları düşen kitapçı, internet üzerinden satışlar nedeniyle de büyük gelir kaybı yaşadı.