Paris’in sırrı milli içeceğimiz ayran!

Dünyanın en popüler isimlerinden olan Paris Hilton, geçtiğimiz yaz bir ay boyunca Antalya’da kalmış ve ‘Paris'in Sırrı' filminde rol almıştı. Türk lezzetlerinin yanı sıra ayrana hayran kalan Hilton, “Antalya benim için dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Çekimler sırasında ayran içerek hem serinledim hem de formumu korudum” dedi.

Çekim aralarında eğlencesine de vakit ayıran ünlü isim roller coaster’a bindi. Çocuklar gibi eğlenen Hilton, enerjisini de böyle topladı.

“Paris’in Sırrı” filmi Mart ayında vizyona girecek.