Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Paris’in sırrı milli içeceğimiz ayran!
Paris’in sırrı milli içeceğimiz ayran!
Geçtiğimiz yaz Paris'in Sırrı filmi için Antalya'ya gelen Paris Hilton, ayrana hayran kaldı.
Kültür Sanat 28 Şubat 2019 - 11:09

Dünyanın en popüler isimlerinden olan Paris Hilton, geçtiğimiz yaz bir ay boyunca Antalya’da kalmış ve ‘Paris'in Sırrı' filminde rol almıştı. Türk lezzetlerinin yanı sıra ayrana hayran kalan Hilton, “Antalya benim için dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Çekimler sırasında ayran içerek hem serinledim hem de formumu korudum” dedi.

Çekim aralarında eğlencesine de vakit ayıran ünlü isim roller coaster’a bindi. Çocuklar gibi eğlenen Hilton, enerjisini de böyle topladı.

“Paris’in Sırrı” filmi Mart ayında vizyona girecek.

Etiketler