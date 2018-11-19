Paris’in sokağı İstanbul’a taşındı

Paris’ten İstanbul’a gelen ünlü sokak sanatçıları Guate Mao ve Kofi Frimpong, Gama Gallery ve Fırın@theCemetery işbirliği ile düzenlenen Street Art Project partisinde Paris'in sokak sanatını İstanbul'a taşıdı.

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Street Art Project etkinliği, 16 Kasım Cuma akşamı Gama Gallery’de düzenlendi. Şehirlere ruh ve doku kazandıran sokak sanatının, ilk kez bir gece kulübünde, bir sergi formatında ve sanatçıların özel tulumlu mankenleri boyayıp, spontan eser ürettikleri canlı performansları eşliğinde sunulması, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.



Etkinliğe Dr. Ayşegül Çoruhlu, Hande Oğuz, Koray Erkaya, Serhat Hacıpaşalıoğlu, Alkım Çetin, Rossi Barbarossa, Pınar Söylemez, Bekir-Aslı Saçar, Berrin Güngenci, Ceylan Atuk gibi iş ve sanat camiasından isimler katıldı.



