Paris’te Da Vinci çılgınlığı

Rönesans'ın en önemli sanatçılarından olan, dünyanın en büyük dahileri arasında gösterilen Leonardo da Vinci'nin eserleri, Paris'te görücüye çıktı. Serginin ilk gününde satılan 260 bin bilet dudak uçuklattı.

Dünyanın en büyük dahilerinden, ressam, matematikçi, botanikçi, anatomist, mimar gibi unvanlara sahip olan Leonardo Da Vinci, ölümünün 500’üncü yılında çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor.

Da Vinci’nin Fransa’daki eserleri ile Rusya ve İngiltere’de bulunan eserleri bir araya getirildi ve Louvre Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Rönesans döneminin en önemli ismi olan Da Vinci’nin sergisinin ilk gününde tam 260 bin bilet satıldı. Gün içinde biletlerin satıldığı internet sitesi yoğunluk sebebiyle çöktü.

20 yılda hazırlanan sergide sanatçının 162 eseri yer aldı. Da Vinci’nin geçtiğimiz yıl 450 milyon dolara satılan “Salvator Mundi” (Dünya’nın Kurtarıcısı) tablosunun sergide olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz günlerde başarılı Türk ressamlar da Da Vinci’nin son 3 yılını geçirdiği Fransa’daki Amboise’a gitmişti. Türk sanatçılar yakın zamanda Da Vinci ile ilgili ürettikleri eserleri bir sergide buluşturacaklar.