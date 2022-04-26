Paris’te şaşırtan müze: Rögardan giriliyor

Modernizasyon çalışmalarının ardından yakın zamanda yeniden açılan Paris Kanalizasyon Müzesi, turistlerin ilgisini çekti.

Sozcu.com.tr

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Pont de l’Alma yakınlarındaki bir rögardan girilen müze, Fransız başkentinin benzeri görülmemiş bir tarafına ev sahipliği yapıyor.

Orta Çağ’dan önce, Paris’te Seine Nehri’nden su kullanıldığı tarihçiler tarafından bilinirken, bu su kullanıldıktan sonra sokaklara ya da tarlalara atıldı, nehre geri döndü ve sonra tekrar kullanıldı.

1200 civarında, kaldırım ve kanalizasyon inşaatının ilk katları şehirde başladı ve 1370’te ilk kapalı kanalizasyon sistemi inşa edildi.



Napolyon ile 30 kilometrelik bir alanı kaplayan ilk tamamen kapalı kanalizasyon sistemi geldi. 1878’de, 600 kilometreden fazla bir uzantıya sahip bir çift su dağıtım ağı ve bir kanalizasyon sistemi inşa edildi.