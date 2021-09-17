Paris’teki Arc de Triomphe anıtı sanat için kumaşa sarıldı

Dünyanın her bir ucundaki kültürel ve doğal abideleri plastik kumaşlarla giydiren ünlü sanatçı Christo Vladimirov Javacheff'in ölümünün ardından son projesi yeğeni tarafından tamamlandı. Bu kez Paris'in simgelerinden Arc de Triomphe'i mavi kumaşla giydirildi. Ortaya çıkan görüntüler, sanat eleştirmenleri tarafından eleştirilerin hedefi olurken, sosyal medyada da anıtın son haliyle ilgili binlerce mesaj atıldı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi Arc de Triomphe anıtı plastik mavi kumaşla sarıldı. Fransa halkının tepkisine neden olan bu örtünün sarılma nedeni ise sanat.

Dünyanın her bir ucundaki kültürel ve doğal abideleri plastik kumaşlarla giydiren ünlü sanatçı Christo Vladimirov Javacheff, ölümünün ardından yaptığı işlerle adından söz etmeye devam ediyor. Daha önce Avustralya, New York ve Berlin’de tarihi simgeleri kumaş örtülerle kaplayan Bulgar sanatçı Javacheff bu kez de Arc de Triomphe’ye ilham oldu.

25 BİN METREKARE KUMAŞ HARCANDI

Paris’in simgeleri arasında gösterilen Arc de Triomphe, 25 bin metrekarelik gümüşe çalan mavi kumaş ile kaplandı.

Sanat eleştirmenleri Arc de Triomphe’nin son halini çirkin, demode, ekoloji karşıtı ve ‘ulusa karşı işlenmiş bir suç’ olarak nitelerken, sosyal medyada da tepkiler yükseldi. Ancak tüm bu tepkilere rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün kumaşla kaplanan anıtın açılışı için Champs-Élysées’deydi.

Arc de Triomphe’yi mavi kumaşla kaplayan Christo Vladimirov Javacheff, hayat arkadaşı ve profesyonel partneri olan Jeanne-Claude'la beraber, 20 ve 21. yüzyılın modern sanattaki en ikonik çifti olarak nam salmışlardı.

ALMAN PARLAMENTOSUNU DA KAPLAMIŞTI

Ikilinin en bilinen ve yankı uyandıran enstalasyonu olma özelliği taşıyan eserlerinden biri Alman Parlamentosu Reichstag’ı kumaştan bir binaya çevirmeleriydi. İkili, çağdaş sanatın en çarpıcı örneklerini eserlerine taşımış olmalarıyla ün salmıştır.

Arc de Triomphe Javacheff’in hayalini kurduğu proje olarak biliniyordu ve yeğeni Vladimir Yavachev tarafından yürütülüyordu. Ancak Javacheff 84 yaşında proje henüz tamamlanamadan hayatını kaybetti. Fransa’da geçen yıl Arc de Triomphe’ın dönüştürülme kararı verildi.

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