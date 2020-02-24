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Parizyen bir gece
Parizyen bir gece
Bir Cem Kaprol projesi olan "Une Nuit Parisienne" yarın 21.30'da Social Jazz Bar sahnesinde caz dinleyicisiyle buluşuyor.
Kültür Sanat 24 Şubat 2020 - 17:40

Piyanist Cem Kaprol’ün öncülüğünde “Une Nuit Parisenne” projesiyle ağırlıklı olarak Michel Legrand & Michel Petrucciani bestelerini seslendiren grup, ayrıca bilinen Fransız chansonlarının caz yorumlarını seslendiriyor.

Aramızdan ayrılmış olan bu iki değerli Fransız müzisyenin anısına hazırlanan projede, bu müzisyenlerin bilinen parçalarını kendine özgü modern yaklaşımı ile yorumlayan grupta piyanoda Cem Kaprol, vokalde Gülce Duru, çelloda Selin Nardemir, gitarda Sıtkı Sırtanadolu, basta Anıl Deniz ve davulda Burak Duman sahne alıyor.