Parkfest’te sahne alacak isimler belli oldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Parkfest'in programı belli oldu. Festival iki gün boyunca 'Festivaller Birlikte Güzel' sloganıyla müzikseverleri ağırlayacak.

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Parkfest, bugün 27-28 Temmuz tarihleri arasında 2 gün boyunca Volkswagen Arena’da düzenlenecek. Gorillaz organizasyonu ile gerçekleşecek olan Parkfest’e Kanadalı elektronik müzik grubu Caribou, Belçikalı deneysel hip-hop ve elektro swing grubu Boogie Belgique, Fransız prodüktör ve DJ Degiheugi, Alman elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden olan Hendrik Weber aka Pantha du Prince, elektronik dans müzik prodüktörü Dan Snaith'in solo projesi olan Daphni, Türk elektronik altyapılı müzik grubu Büyük Ev Ablukada, İstanbullu prodüktör Ozoyo, Fransız sürrealist, soul, hip-hop ve funk müzik grubu Scratch Bandits Crew, underground rap müzik prodüktörü Da Poet, DJ Kaan Düzarat, sosyal medyada ismini duyuran milyonlarca takipçisi olan Ekin Beril gibi isimler katılacak.

2 güne yayılacak olan festivalde konserlerin yanı sıra tasarımcıların ve butik dükkanların yer alacağı ‘Pazar’ alanı da kurulacak.

Festival Cuma günü 16:00’da, Cumartesi ise 14:00’te başlayacak.