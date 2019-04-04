Parkinson hastalığı için ilk şarkı

Dünyada ilk kez Parkinson hastalığı için farkındalık yaratmak amacıyla bir şarkı bestelendi.

Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız’ın Parkinson hastalığı için yazdığı “Sen Güçlüysen Yenilmezsin” adlı şiiri, usta müzisyen Meltem Taşkıran tarafından bestelendi. Şarkının aranjmanını Eser Taşkıran yaptı.

PARKİNSON HASTALARI SESLENDİRDİ

Meltem Taşkıran, şarkıyı Parkinson hastalarından oluşan koro, Ladies & Gentlemen Vokal Grubu ve atölye’M yorumcularıyla beraber stüdyoda seslendirdi. Şarkının video klibini yönetmen Melih Vatansever çekti.

Toplumun dikkatini Parkinson hastalığına çekmek ve bu zorlu yolculukta hastaların yanında olma amacı ile yapılan bu projeye Abdi İbrahim kurumu da destek verdi.