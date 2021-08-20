Parklarda caz zamanı

İstanbul Caz Festivali kapılarını 1 Eylül’de açıyor. Her yaştan izleyici için yeşille müziğin iç içe olduğu konser tecrübeleri sunan festival birçok ücretsiz etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 1-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. İstanbul Caz Festivali, şehrin her yanını caz coşkusuyla sarmaya hazırlanıyor. Festival, müzik dinlerken doğayla bağlantı kurabileceğiniz Parklarda Caz'dan, konserlerde tekrar bir arada olmanın daha anlamlı olduğunu hissettiren Festivalde #İstanbulBirSahne konserlerine, her yıl daha da güçlenerek ilerleyen ve genç müzisyenlerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen Genç Caz konserlerinden İKSV Alt Kat yürütücülüğünde farklı yaş gruplarına hazırlanan eğitici ve eğlenceli atölyelere İstanbul'da müzik dolu bir eylül ayı yaşatacak.

5 FARKLI MEKAN…

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul'un farklı parklarına davet edecek. Beş güne yayılarak beş farklı parkta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz gruplarının performanslarının yanı sıra Viyana esintilerini parklara taşıyacak Fainschmitz ile Amerikalı şarkıcı ve müzisyen Lucy Woodward sahnede olacak. Parklarda Caz konserleri Maçka Demokrasi Parkı, Şişli Habitat Parkı, Kadıköy Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda yeşillikler arasında düzenlenecek.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

Festivale bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.'nin katkılarıyla yeni bir ücretsiz etkinlikler serisi daha ekleniyor. İBB tarafından pandemi sebebiyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlamak ve İstanbulluların günlük yaşamlarıyla kesişecek, konserlerle tekrar buluşması amacıyla hayata geçirilen #İstanbulBirSahne'ye başvuranlar arasından seçilen 12 topluluk, festival süresince açıklanan tarihlerde Maçka Demokrasi Parkı'nda, Festivalde #İstanbulBirSahne etkinlikleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Parkta kurulacak sahnede düzenlenecek konserlere, ücretsiz çocuk ve aile atölyeleri ve etkinlikleri de eşlik edecek.