Parlamenter nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre parlamenter mi, parlementer mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘parlamenter'dir.
PARLAMENTER NE DEMEK:
1- Milletvekili.
2- Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili.
PARLAMENTER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin parlamenter mi, parlementer mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı parlamenter şeklinde olmalıdır.
parlementer (Yanlış kullanım)
parlamenter (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Parlamenter sistem içerisinde tüm sorunların çözüleceğine inancım tam.”