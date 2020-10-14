Patara’da bin 500 yıl sonra ilk kez tiyatro oyunu sahnelendi

Patara’da bin 500 yıl sonra ilk kez tiyatro oyunu sahnelendi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde bin 500 yıl sonra tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Tarihi bir gün yaşanan Patara Antik Kenti'ndeki Roma Tiyatrosu'nda 'Kanlı Nigar' oyunu sahnelendi.

Kaş’a bağlı Yeşilköy Mahallesi Halk Tiyatrosu, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanlığı’nın desteğiyle ‘Kanlı Nigar’ adlı oyunla, Patara Antik Roma Tiyatrosu’nda izleyicilere tarihi bir gece yaşattı.

Oyunu, aralarında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara’nın ilk Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, aynı zamanda oyunun yönetmenliğini ve rejisini yapan tiyatro ve sinema oyuncuları Ahmet Gülhan, Müfit Kayacan, Patara Muhtarı Arif Otlu ile belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı 3 bin kişi izledi.

Sadık Şendil’in yazdığı 2 perdelik oyunun yönetmenliğini, aynı zamanda Yeşilköylü olan Müfit Kayacan ve yaşamını Kalkan’da sürdüren sinema sanatçısı Ahmet Gülhan yaptı.

OYUNCULAR ARASINDA İŞÇİ VE BERBER DE VAR

Oyunda, aralarında Patara kazılarında işçi olarak çalışan Yaşar Kelek, berber Cem Sultan Alkaya, Kalkan PTT Müdürü Gürhan Arıtürk, emekli öğretmen İkbal Türel ile farklı mesleklerden Fatma Karakitapoğlu, kızı Gülsüm Karakitapoğlu, Özcan Körpe, Selver Aydoğdu, Çağrı Sağırdak, Fadime Gümüş, Özcan Kelek, Ali Ergün, Fatih Aydoğdu ve Aysel Gümüş rol aldı.

Oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Mutlu Ulutaş, yönetmen Müfit Kayacan ve oyunculara birer plaket ile çiçek hediye etti.

Başkan Mutlu Ulutaş, “Bu bir başlangıç. Bundan sonra bu tür etkinliklerle bu süreci devam ettireceğiz. 2021 yılının da Patara Yılı olarak devam etmesini istiyoruz. Bu geceyi bize yaşatan Yeşilköy Halk Tiyatrosu ve yönetmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı da “2020 yılı turizm temamız Likya’nın başkenti Patara. Dünyanın ilk demokratik meclisi Likya Birliği Meclisi’nin bulunduğu bu topraklar ve bu topraklarda bugün bize bu müthiş ambiyansı yaşatan Yeşilköy Halk Tiyatrosu, Kaş’ımızın bir abidesi. Bu kardeşlerimiz bin 500 yıl sonra büyük bir ruhu canlandırdı” diye konuştu. (DHA)