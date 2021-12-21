Patara’da tüm zamanların gelir rekoru kırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, ziyaretçi sayısı ve gelir açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. Antik kenti 11 ayda ziyaret eden 396 bin 957 kişiden, 9 milyon 828 bin 376 lira gelir elde edildi.

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Kaş’taki Patara Antik Kenti ve Xanthos Antik Kenti’ni yılın 11 ayında gezen 424 bin 563 ziyaretçiden 10 milyon 27 bin 771 lira gelir sağlandı.

Geçen yıl 11 ayda Patara ile Xanthos antik kentlerinde 253 bin 138 ziyaretçiden 5 milyon 524 bin 368 lira gelir sağlanmıştı.

Patara Antik Kenti’ni gezen 396 bin 957 ziyaretçiden 9 milyon 828 bin 376 lira gelir elde edildi. Patara Antik Kenti 11 aylık ziyaretçi sayısı ve elde edilen gelirle, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçen yıl 11 ayda ise Patara Antik Kenti’ni 255 bin 726 kişi ziyaret etmiş, karşılığında 4 milyon 811 bin 522 lira gelir sağlanmıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre Patara Antik Kenti’nin ziyaretçi sayısı 141 bin 231 artarken, gelir ise geçen yılı ikiye katladı.

Patara Antik Kenti’ni kasım ayında ise 8 bin 787 ziyaretçi gezdi. Antik kentte ziyaretçi geliri 185 bin 280 lira oldu. Geçen yıl kasım ayında Patara Antik Kenti’ni gezen 6 bin 981 ziyaretçiden 120 bin 870 lira gelir elde edildi.

PATARA ANTİK KENTİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Patara Antik Kenti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye’nin 2020 Yılı Turizm Teması olarak ilan edildi ve pandemi süreci nedeniyle 2021 yılında da unvanı devam etti. Bu süreçte Patara Antik Kenti’ne karşılama merkezi ile Patara Antik Tiyatrosu’nun restorasyonu yapıldı. Patara’daki Neron Deniz Feneri ile Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu devam ediyor. Bu süreçte Patara Antik Kenti’nde, ‘Patara Yılı’ dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi.

XANTHOS ANTİK KENTİ

Kaş’taki Likya Birliği’nin en önemli altı kentinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Xanthos Antik Kenti’nin kasım ayında ziyaretçi sayısı 2 bin 357 oldu.

Kasım ayındaki ziyaretlerden 20 bin 55 lira gelir sağlandı. Xanthos Antik Kenti’nin geçen yılın kasıma ayında ise 1687 ziyaretçi gezdi ve 12 bin 110 lira gelir elde edildi.

Xanthos Antik Kenti’ni 11 ayda 27 bin 606 kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 199 bin 395 lira gelir sağlandı.

Geçen yıl 11 ayda Xanthos Antik Kenti’ne gelen 25 bin 205 ziyaretçiden 202 bin 292 lira gelir sağlanmıştı.

Xanthos Antik Kenti, yangına hassas bölge olması dolayısıyla Antalya Valiliği tarafından üç ay süreyle ziyarete kapatılmıştı. (DHA)



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