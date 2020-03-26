Patara’nın dev sütunları yerlerine dikiliyor

Kaş’ta bulunan Likya Birliği’nin başkenti olan Patara Antik Kenti’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının ‘Patara yılı’ ilan edilmesinin ardından çalışmalar yoğunlaştı. Bu çalışmalar kapsamında Patara Antik Kenti’nde önceki yıllarda Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan dev sütunlar yerlerine dikiliyor. Patara Antik Kenti’nde önceki yıllarda Liman Caddesi, Batı Agora ve Neron Hamamı bölümlerinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sütunların restorasyon ve konservasyon çalışmalarına Antalya Valisi Münir Karaoğlu’nun katkılarıyla başlandı.

‘9 SÜTUN YERİNE DİKİLDİ’

Çalışmalar 2 restoratör, 2 işçi ve bir vinç ile yapılıyor. M.S. 2’nci yüzyıldan kalan kazılarda ortaya çıkarılan, devrilme nedeniyle kırılmış, bölünerek geç dönem yapılarında yeniden kullanılmış sütun parçaları aynı alan içine dizilerek yeniden değerlendirildi. Sütunların fiziki durumları iyi ve birleştirilmeye uygun olanları üzerinde çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmanın ardından 57 sütun parçası birleştirilmeye uygun bulundu. Çağdaş restorasyon tekniklerine uygun olarak epoksi reçineyle krom- nikel çubuklar kullanılarak birleştirme işlemi başlatıldı. Bugüne kadar M.S. 2’nci yüzyıldan, Roma döneminden kalma 9 sütun monolit (yekpare) haline getirilerek yerine dikildi. Bazı üst kısmı bulunamayan ancak görsel olarak belirli bazı sütunlar da Liman Caddesi, Batı Agora ve Neron Hamamı’na dikildi.(DHA)