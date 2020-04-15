Paul McCartney, Çin’e ateş püskürdü: Yarasa yemek biraz ilkelce

The Beatles grubunun efsane ismi Paul McCartney, katıldığı bir talk show programında corona virüsünün yarattığı etkiler ile ilgili konuştu. Çin'in vahşi hayvan pazarlarını hala açık tutmasına anlam veremeyen McCartney, "Kabul edelim, yarasa yemek de biraz ilkelce" dedi.

Çin’in vahşi et pazarları konusunda hala somut bir adım atamaması kürsel tartışmalara neden olurken, virüsün geldiği nokta olduğuna inanılan ve insan tüketimi için yarasa dahil birçok egzotik hayvanın satışına izin vermeleri de insanların endişesini giderek büyüten bir etken.

Salı günü yayınlanan The Howard Stern Show’a katılan Paul McCartney, Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızlıca yayılan corona virüsü konusunda açıklamalar yaptı.

Vahşi ve egzotik hayvanların hijyenik olmayan pazarlarda satışının artık yasaklanması gerektiğini belirten McCartney, “Umarım bu yaşananlar Çin’i düşünmeye iter ve devlet, ‘evet bu alanlarda süper hijyenik olmamız gerekiyor. Kabul edelim yarasa yemek de biraz ilkelce’ diyebilir” dedi.

“BU APTALCA BİR FİKİR DEĞİL, AKSİNE ÇOK İYİ BİR FİKİR”

Paul McCartney, Çin ve türlü asya ülkelerindeki vahşi et pazarlarının yok edilmesi için ünlü isimlerin harekete geçmesi konusunda da ısrar ediyor.

Corona virüsü nedeniyle dünya çapında yaşanan can kayıplarının, Çin’i düşündürmesi gerektiğini savunan ünlü sanatçı, “Vahşi hayvan pazarlarının kapatılması aptalca bir fikir değil, aksine çok iyi bir fikir. Bu kadar insanın ölümü ne içindi? Tüm bu orta çağ hareketleri… Sadece birkaç düzeni değiştirmeleri gerekiyor. Eğer bu salgın da bunu sağlamazsa, ne sağlayacak bilemiyorum” diyerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.