PAZ’ın ilk albümü “can” yayında

PAZ grubunun ilk albümü “can” Lin Records etiketiyle dinleyiciyle buluştu. PAZ, ismini grubun ruhuna da ayna tutan, İspanyolca 'barış' kelimesinden alıyor. Grup, 8 parçadan oluşan 'can' albümü ile dinleyiciyi melankolik ama umutlu, isyankar ama sakin iç dünyasına davet ediyor. PAZ'ın ilk göz ağrısı, iyi müzik sevdalılarının radarına girmeye talip.

Alternatif müzik grubu PAZ’ın, ilk albümü “can”, Lin Records etiketiyle çıktı. Post Rock’tan Caz’a, Alternatif Rock’tan Progresif Rock’a uzanan albüm, tüm dijital müzik kanallarında yayında. Grup, ilk adımını albümle aynı ismi taşıyan “can” isimli single çalışması ile duyurmuştu.

Gitar ve vokalde Barış Çakmakçı’nın, gitarda Baturalp Özcan’ın, bas gitarda Erinç Odabaş’ın, saksasfonda İpek Kahraman'ın, davulda ise Anıl Dağ'ın yer aldığı albüm, Dayımlar Stüdyosu’nda kaydedilirken, mix’ini grup üyeleri, masteringi ise Ahmet Gökhan Coşkun yaptı. Albüm kapak tasarımı ise ressam Halil Vurucuoğlu’nun imzasını taşıyor.

“2013 VE SONRASI ALBÜME YANSIDI”

Grubun vokalisti Barış Çakmakçı, albümü şu sözlerle anlatıyor: “2013 sonrası alışık olduğumuz Türkiye'nin hızla değişimi beni ve müziğimi derinden etkiledi. Hayatın odağına müziği koyarak bir yol çizmenin giderek zorlaştığı bir dönemde, etrafımda gelişen olaylara karşı içimdeki çaresizlik, isyan ve yeniden filizlenen umudun bir sarmal gibi birbirine geçtiği karışık iç dünyam, bu şarkılarda bir şekle büründü. Sürüklendiğimiz o karanlık yerlerde, besteler olgunlaştı ve üç yılın sonunda bu dönemin hikayesini anlatan bir albüme dönüştü.”