Pedro Almodóvar karantinada libidosunu kaybetti

Usta yönetmen Pedro Almodóvar, corona virüsü nedeniyle başlayan karantinanın etkilerini anlattığı bir yazı kaleme aldı ve "Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti. Sanırım keder ve endişe, erotik fantezilerin yerini aldı" dedi.

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar corona virüsü ile başlayan karantina sırasında hayatıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Geçtiğimiz yıl Acı ve Zafer (Pain and Glory) adlı filmi izleyicilerle buluşturan usta yönetmenin yazısı şöyleydi:

“Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti. Sanırım keder ve endişe, erotik fantezilerin yerini aldı

Bana farklı insanlarla süpermarketlerde buluşup tuvalette işi pişirmek için internetten buluşma ayarladığını söyleyen umutsuz arkadaşım hariç, genelde pandemi ve bunun sonucu olan tecrit, aradığım insanların çoğunluğunun erotik ihtiyaçlarını azaltmış.

Boş sokakların kutladığı bir Paskalya Haftası’na veda ederken muhtemelen yine ıssız sokakların eşlik edeceği çok sayıda festival kapımızda. Buna alışamıyorum.”